Documentário “dá vida à tradição” da arte do latoeiro

Um documentário sobre “A Arte do Latoeiro – Dar Vida à Tradição”, com 14 minutos e 30 segundos, já está disponível online.

Este trabalho foi realizado por Jorge Graça e foi apresentado na última edição do Mercado Fora d´Horas, que teve lugar em Silves, no passado dia 9 de agosto.

“A promoção desta arte expressiva do património algarvio passa pela realização deste filme de curta duração, mostrando o seu potencial para a criatividade e desenvolvimento de novas iniciativas culturais e económicas”, sublinham os promotores, frisando que “deste projeto nascerão novos produtos de latoaria criados na cultura do design, de maneira a garantir a permanência da tradição adaptada aos gostos e necessidades do mercado atual”.

O projeto “A arte do latoeiro” aposta, assim, na reativação de um ofício praticamente extinto na região. Trata-se de uma iniciativa promovida pela Proactivetur/Projeto TASA em parceria com a Câmara de Silves e a junta de freguesia de São Bartolomeu de Messines, que beneficia ainda do apoio da EDP.

O projeto arrancou em março deste ano, com uma ação de transmissão de saberes e criação de novas soluções para a latoaria. A iniciativa envolveu dois mestres latoeiros de fora da região, cinco aprendizes, um designer de produto.

Assim, através da formação de novos latoeiros, da inovação e do design, a arte da latoaria poderá voltar a afirmar-se como uma profissão de futuro. Os interessados poderão ver o documentário online em https://youtu.be/ReZ3bY37GwM.

