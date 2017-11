Diversificação da oferta é o segredo do sucesso do turismo algarvio

Connect on Linked in

O alargamento e diversificação da oferta turística, para tornar o Algarve mais sustentável todo o ano, tem sido fundamental para o sucesso do turismo algarvio, que este ano se prepara para bater novamente o número de dormidas. A afirmação é do presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), Desidério Silva, que completa cinco anos no cargo

Quando Desidério Silva deixou a presidência da Câmara de Albufeira, em 2012, para liderar a Região de Turismo do Algarve (RTA), a região registou 14 milhões de dormidas e mais de 5 milhões de movimentos de passageiros no aeroporto. Cinco anos depois, o turismo algarvio vai de vento em popa e deverá ultrapassar este ano os 19 milhões de dormidas e os 8,5 milhões de movimentos. Ou seja, nunca houve tantos turistas a visitar a região. E já não é só em busca do sol e da praia…!

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 9 DE NOVEMBRO)

Nuno Couto | Jornal do Algarve