Dissidentes do PS apresentam lista independente à Câmara de Vila do Bispo

O movimento “Juntos pela Mudança” apresentou no passado sábado, no salão dos bombeiros de Vila do Bispo, os seus candidatos à câmara, assembleia municipal e juntas de freguesia daquele município. Este movimento é composto maioritariamente por antigos militantes do PS, que entraram em rota de colisão com o presidente Adelino Soares (PS), e entregaram os seus cartões de militantes socialistas. O curioso é que o PSD está agora a apoiar esta candidatura independente.

Afonso Nascimento é o escolhido por este movimento independente para o cargo de presidente da Câmara de Vila do Bispo, secundado por Celestina Costa e Mario Galhardo.

Já para a assembleia municipal os nomes escolhidos foram Nuno Amado, Fernando Gonçalves e Rafaela Costa.

O candidato a presidente de Câmara de Vila do Bispo, Afonso Nascimento, encerrou a apresentação de candidatura assumindo que este é um projeto totalmente diferente do que até agora visto em Vila do Bispo, integrando nas listas pessoas de todas as ideologias políticas.

Em relação às expectativas para o próximo mandato, o candidato demonstrou a vontade de dar primazia às obras estruturantes para o concelho ao invés de prometer grandes projetos que nunca saem dos programas eleitorais. Afirmou ainda que está em desenvolvimento “um programa eleitoral realista, mas ambicioso, de dinamização do concelho em vários setores como o turismo, pesca, agricultura e habitação social”.

JA