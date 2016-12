Discussão pública da Reforma das Florestas chega ao Algarve

Connect on Linked in

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, estará na próxima segunda-feira no Cineteatro de São Brás de Alportel para uma sessão pública de apresentação das medidas recentemente aprovadas pelo Governo para a nova Reforma das Florestas.

A sessão começa às 15h00 e contará ainda com a presença do secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Amândio Torres, do presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Rogério Rodrigues, e do presidente da Câmara Municipal de S. Brás, Vítor Guerreiro.

O Governo assume que as alterações legislativas apresentadas assentam numa reavaliação de políticas públicas que visam “uma reforma do setor que proteja os seus recursos e promova os seus ativos”.

O executivo entendeu que esta reforma é “absolutamente urgente” mediante os inúmeros casos de incêndios florestais que assolaram o território nacional nos últimos anos, causando enormes prejuízos, tanto ambientais como económicos, bem como sociais e humanos, causando enorme sofrimento a centenas de famílias, em todo o país.

Após a aprovação de um conjunto de medidas legislativas pelo Conselho de Ministros em relação à Reforma das Florestas, os cidadãos são agora convidados a partilhar as suas opiniões e sugestões, participando numa discussão pública que decorre até ao dia 31 de janeiro.