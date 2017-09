Diogo Piçarra no encerramento da Festa de Vila Real de Santo António

Connect on Linked in

Cartaz inclui jogos populares, corridas de barcos de remos, animação musical, dança e fogo de artifício, a partir desta sexta-feira e até domingo

O programa das Festas de Nossa Senhora da Encarnação, padroeira de Vila Real de Santo António, começam esta sexta-feira e decorrem até domingo, 03 de setembro. Além da tradicional procissão e dos jogos populares, o cartaz contempla um concerto de Diogo Piçarra, animação musical e fogo de artifício.

As festividades começam sexta-feira, com um espetáculo de dança flamenca pela Academia de Baile Gracia Diaz, na Praça Marquês de Pombal, às 22h00. No sábado, a animação está a cargo de Ana Rosa e os Candy.

O ponto alto das festas acontece no domingo, dia 03 de setembro. Às 10h00 realiza-se o pau de cebo, seguido das corridas de barcos a remos (masculinos às 12h00 e femininos às 13h00). Às 18h00 celebra-se a tradicional procissão e homenagem dos pescadores em honra de Nossa Senhora da Encarnação, cujo cortejo percorrerá as principais artérias de Vila Real de Santo António.

No domingo à noite, pelas 22h00, na Praça Marquês de Pombal, tem lugar o concerto de Diogo Piçarra, cantor de origem algarvia e vencedor do programa televisivo “Ídolos”, que apresentará os seus principais sucessos, bem como os trabalhos do seu segundo álbum. O cartaz encerra com um espetáculo de fogo de artifício, à meia-noite, na Avenida da República, junto ao Rio Guadiana.

As festas em honra de Nossa Senhora da Encarnação são organizadas pela paróquia local, pela Câmara Municipal de VRSA, pela empresa municipal VRSA SGU, pela Junta de Freguesia de VRSA e pela Associação de Pescadores Santo António de Arenilha.