Diogo Piçarra acusado de plágio: “Estou de consciência tranquila”

Diogo Piçarra ganhou a segunda semifinal do Festival RTP da Canção, este domingo, com “Canção do Fim”, que foi mesmo considerada uma das favoritas para ganhar a final. Porém, a polémica estalou nas redes sociais, com acusações de plágio, devido às semelhanças com um cântico da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), “Abre os Meus Olhos”.

O cantor algarvio já reagiu à polémica e diz que está de consciência tranquila.

Veja o que Diogo Piçarra escreveu nas redes sociais:

“A simplicidade tem destas coisas e só quem não cria arte é que nunca estará nesta posição. Faz parte da vida de um compositor e é algo que todos nós iremos “sofrer” a vida toda.

A ideia para a “Canção do Fim” surgiu em 2016, juntamente com muitas outras do meu mais recente disco “do=s”. Mantive-a guardada por achar algo especial, no entanto, a sua simplicidade e a sua progressão de acordes não é algo que não tenha sido inventado, tal como tudo na música.

E é engraçado como a vida tem destas coisas, coincidência divina ou não, e perceber que a Internet é o verdadeiro juíz dos tempos modernos. Aclama mas também destrói.

A minha consciência está tranquila na medida em que eu próprio sou quem está mais surpreendido no meio disto tudo: nasci em 1990, não sou crente nem religioso, e agora descobrir que uma música evangélica de 1979 da Igreja Universal do Reino de Deus se assemelha a algo que tu criaste, é algo espantoso e no mínimo irónico. Desconhecia por completo o tema e continuarei a defender a minha música por acreditar que foi criada sem segundas intenções.

Como disse, a simplicidade tem destas coisas, e as melodias na música não são ilimitadas. Nunca participaria num concurso nacional com a consciência de que estava a plagiar uma música da Igreja Universal. Teria agarrado na guitarra e feito outra coisa qualquer.

Afinal as pessoas “quando olham, vêem tudo”, no entanto, só o lado mau que procuram destruir. Mas, infelizmente, informo que isso nunca acontecerá.

Obrigado a esta família gigante que me apoia sempre”

