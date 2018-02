Dia dos Namorados: Comprar no comércio tradicional dá prémios

Connect on Linked in

A Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL) está a promover a ação de animação “Mime o seu Amor no Comércio Local”, uma iniciativa pensada para o Dia dos Namorados, que se celebra esta quarta-feira.

Para participar basta fazer compras nas lojas aderentes dos concelhos de Vila Real de Santo António, Tavira, Olhão, Faro, Portimão e Lagos, até ao final do dia de hoje.

Os prémios incluem estadias em empreendimentos turísticos e jantares românticos em restaurantes. No formato deste ano haverá prémios diferentes a sorteio, consoante os concelhos onde forem feitas as compras, num total de três sorteios distintos.

Por cada compra, independentemente do valor, os clientes recebem um cupão, ficando desde logo habilitados a vencer diversos prémios. Os cupões serão recolhidos na quinta e na sexta-feira e o sorteio será efetuado na próxima segunda-feira, nas instalações da ACRAL, em Faro.

A delegação de Loulé da ACRAL também está a promover uma iniciativa análoga para assinalar o Dia dos Namorados. De 7 a 14 de Fevereiro, as compras nas lojas aderentes do comércio tradicional da cidade valem «Doces do Amor», alguns dos quais premiados com um jantar para duas pessoas, uma garrafa de espumante num bar e uma massagem para duas pessoas num spa da região.