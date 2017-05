Dia da Criança celebrado em Portimão com insufláveis gratuitos

Connect on Linked in

Para assinalar as comemorações do Dia Mundial da Criança, a Câmara de Portimão propõe para esta quinta-feira, 1 de junho, um fim de tarde repleto de diversão e alegria em plena Alameda da República, com um programa pautado por insufláveis e pinturas faciais.

Entre as 17h00 e as 20h00, as crianças poderão divertir-se gratuitamente nos insufláveis numa iniciativa inteiramente dedicada aos mais novos e que contará com três equipamentos infantis de várias dimensões.

Nas pinturas faciais, as crianças serão transportadas para mundos de personagens imaginárias. Naquele que é um dos dias mais especiais do ano, inteiramente dedicado aos seres de palmo e meio de todo o mundo, a Alameda da República, em pleno centro da cidade vai transformar-se numa festa, envolvendo toda a comunidade, educadores, professores, pais e avós.

