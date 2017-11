Designers modernos e artesãos tradicionais de mãos dadas em Loulé

No âmbito dos “Dias Abertos do Loulé Design Lab”, foi celebrado um protocolo entre a Câmara Municipal de Loulé e o IKEA Portugal, que tem vista apoiar a criação, em Loulé, de um polo de criatividade, aliando o trabalho de designers ao dos artesãos tradicionais, dinamizando o empreendedorismo local.

“Numa altura em que já se encontra em funcionamento o Loulé Design Lab, estando prevista a médio prazo o arranque do ECOA, que irá constituir-se como um Espaço de Competências de Artes e Ofícios no edifício do Palácio Gama Lobos (as obras de reabilitação estarão concluídas dentro de um ano), o gigante do mobiliário sueco irá associar-se a estas ações com todo o seu know how internacional na área do design, numa ação integrada que terá também a Universidade do Algarve como parceiro”, informa a autarquia.

O presidente da câmara, Vítor Aleixo, adiantou que “Loulé está aqui a apresentar-se publicamente como uma cidade que tem um caminho a percorrer, selecionou um projeto para o seu futuro que passa pelas indústrias criativas, por reabilitar as nossas atividades criativas tradicionais, que se materializam na atividade do artesanato, juntando-lhe contemporaneidade, podendo tirar algum partido económico desta atividade”…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 16 DE NOVEMBRO)

NC|JA