Desidério Silva anuncia recandidatura a presidente da Região de Turismo do Algarve

Presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) desde novembro de 2012, Desidério Silva acaba de anunciar a sua recandidatura ao cargo para o mandato de 2018-2023. Durante quase cinco anos e meio a liderar a entidade regional de turismo, Desidério Silva consolidou a posição do Algarve enquanto principal destino nacional, apostando na diversificação da oferta turística da região, com vista à sustentabilidade do destino durante todo o ano.

“Desde 2012, o Turismo do Algarve consolidou o crescimento do turismo no Algarve, atenuando a sazonalidade do destino. Um dos seus primeiros projetos foi elaborar um Plano de Marketing Estratégico que definiu como prioridade uma diversificação da oferta turística do Algarve, com o destino a apostar em produtos complementares como o turismo de natureza, onde os passeios de bicicletas, as caminhadas, a observação das aves, o turismo desportivo, o turismo náutico a gastronomia & vinhos, o touring, o hipismo, entre outros”, adianta em comunicado a RTA.

Desidério Silva afirma que chega ao final deste mandato com “o sentimento de dever cumprido”. “Ao longo destes cinco anos e meio, o turismo da região mudou: temos hoje uma oferta mais diversificada, de maior excelência, em que valorizamos mais os nossos recursos naturais, o nosso património cultural e as nossas tradições. E isto só foi possível graças à colaboração de todos os municípios, de todos os operadores, das entidades do setor e de todos os que colaboram com a RTA, incluindo todos os seus funcionários”, sublinha.

O presidente da RTA acrescenta ainda: “Mas este é um projeto para ser encarado a longo prazo: sempre estive ligado ao Algarve, e sempre participei de forma ativa no desenvolvimento da região e pretendo continuar o meu papel para fortalecer a imagem do Algarve enquanto destino de excelência ao nível dos maiores destinos turísticos mundiais, sempre com vista à sua sustentabilidade, ao bem-estar dos residentes e à satisfação dos turistas que nos visitam”.

Desidério Silva ficará sempre associado ao período em que o turismo do Algarve registou resultados recorde em todos os indicadores da atividade turística, numa evolução e crescimento constantes e em que a região se afirmou como a mais importante do país. O ano passado o Algarve ultrapassou os 19 milhões de dormidas, um aumento de 33% face ao início de mandato de Desidério Silva. Em cinco anos, registou-se ainda um aumento de 76% dos proveitos totais da hotelaria algarvia e mais 54% de passageiros processados pelo aeroporto de Faro.

“A sazonalidade, um dos maiores desafios ao turismo no Algarve tem vindo a ser esbatido de forma gradual e consistente: as dormidas em época baixa aumentaram 45% entre 2012 e 2017”, realça a RTA, acrescentando que “o Algarve está hoje entre os maiores destinos turísticos internacionais e os prémios que tem vindo a arrecadar (Melhor Destino de Praia da Europa e Melhor Destino de Golfe da Europa) são alguns exemplos do reconhecimento mundial”.

Desidério Silva refere ainda a “excelente parceria” entre a Região de Turismo do Algarve, os municípios e as associações empresariais, assim como a aposta feita na Volta ao Algarve em Bicicleta, “onde a transmissão televisiva para todo o mundo veio marcar a diferença”.

O líder do turismo algarvio destaca também a aposta no Programa 365 Algarve, procurando “valorizar a relação entre turismo e cultura, bem como, a consolidação do Masters de Golfe no Algarve”.

Face a estes resultados, Desidério Silva decidiu recandidatar-se à presidência da Região de Turismo do Algarve, tendo como mandatário André Jordan, conhecido pelo seu contributo ativo para o turismo do Algarve e considerada uma das personalidades mais influentes do turismo a nível mundial. André Jordan já tinha sido o mandatário de Desidério Silva no mandato em exercício para o qual foi eleito em agosto de 2013.

“A minha recandidatura é pelo Algarve e na defesa do Algarve como tem sido toda a minha intervenção cívica e pública ao longo da minha vida”, conclui.

