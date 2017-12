Desfiles e árvore gigante na Feira de Natal de Lagoa

Connect on Linked in

O largo do auditório municipal de Lagoa vai ser um dos centros de animação nesta quadra festiva, com mais uma edição da Feira de Natal, numa organização da união das freguesias de Lagoa e Carvoeiro e da câmara municipal. Um desfile de pais-Natal, com 600 crianças, uma árvore de Natal com dez metros, encenações com a Aldeia Presépio Vivo, a chegada dos reis magos e cerca de 50 expositores são os principais atrativos do evento, que se realiza entre 7 e 10 de dezembro, das 10h00 às 20h00.

A festa começou logo na manhã desta quinta-feira, dia 7, com o desfile de 600 minis pais-Natal pelas ruas da cidade. Por esta altura, já estão disponíveis as cerca de 50 bancas com produtos tradicionais e típicos de Natal.

Todos os dias decorrem diferentes encenações natalícias, com a Aldeia Presépio Vivo a prometer, mais uma vez, encantar os mais novos. Um comboio estará a circular pela cidade, entras as 10h00 e as 17h00, durante os quatro dias da feira, transportando as pessoas até ao largo do auditório, de 20 em 20 minutos, exceto na manhã do desfile de pais-Natal.

A árvore de Natal com dez metros de altura e com decoração a rigor será outro dos atrativos, bem como, no domingo, a chegada dos reis magos, numa das encenações mais marcantes do evento.

Feira de Carvoeiro entre 15 e 17 dezembro

A vila de Carvoeiro recebe também a sua habitual Feira de Natal, evento que tem já muitos anos e forte tradição na localidade. Assim, entre 15 e 17 de dezembro, serão muitos os pontos de interesse no largo da Praia, num evento que concentra igualmente muito público estrangeiro.

Os produtos típicos, a animação de rua e música serão os ingredientes da feira, que em 2018 também terá novidades com o objetivo de atrair ainda mais público.

JA