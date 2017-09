Desfibrilhadores em unidades hoteleiras avançam em breve

Connect on Linked in

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) celebrou, na semana passada, um protocolo com a Administração Regional de Saúde (ARS) e o recém-criado Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (ABC), no âmbito do projeto ‘Algarve Coração Seguro’.

O protocolo visa a criação de “uma rede de suporte básico de vida, através da implementação de DAE – Desfibrilhação Automática Externa nas unidades hoteleiras e empreendimentos turísticos do Algarve”.

As entidades envolvidas acordaram, também, em colaborar na introdução de ações de formação contínua em suporte básico de vida com utilização de desfibrilhadores.

Com este protocolo, a AHETA espera “ver melhoradas as medidas e ações relacionadas com a segurança e a saúde daqueles que nos visitam”.

Para esta associação, o projeto ‘Algarve Coração Seguro’ assume-se como “uma mais valia competitiva e diferenciadora relativamente a outros destinos concorrentes, devendo os serviços de saúde passar a ser entendidos como uma valorização do posicionamento competitivo do nosso destino turístico”.

JA