Deputados socialistas questionam concessionária sobre estado da Via do Infante

Connect on Linked in

A Via do Infante (A22) é concessionada, no entanto, o estado de conservação e manutenção do piso no troço entre Tavira e Castro Marim tem vindo a degradar-se, particularmente em termos de piso, mas também nos demais equipamentos essenciais para a manutenção da infraestrutura.

Esta perda de qualidade tem gerado justificadas situações de preocupação manifestadas pelos seus utilizadores, nomeadamente no que respeita à segurança rodoviária no troço mais longo da Via do Infante.

Neste sentido, a Federação Regional do Algarve do Partido Socialista, através dos Deputados eleitos pelo circulo eleitoral de Faro, António Eusébio, Luís Graça, Fernando Anastácio e Ana Passos, voltou a questionar a concessionária, através do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

Aqueles parlamentares querem saber que diligências fez o Governo, ou se propõe fazer, para obrigar o concessionário a executar as suas obrigações contratuais, particularmente no que concerne à manutenção da via, e qual o plano de manutenção e conservação previsto para a Via do Infante.

Os socialistas pretendem ainda ser esclarecidos acerca de quais e em que quilómetros foram levadas a cabo ações de conservação e manutenção entre 2011 e 2017, bem como quando, quais e em que quilómetros estão previstas intervenções ou ações de conservação e manutenção no corrente ano.