Deputados algarvios do PS saúdam Governo por priorizar Hospital do Algarve

Os deputados do PS eleitos pelo Algarve, Luís Graça, Jamila Madeira, Fernando Anastácio e Ana Passos, congratularam-se com o facto de o primeiro-ministro ter colocado o Hospital do Algarve na lista dos cinco hospitais a avançar neste mandato.

“Temos que abrir estudos relativamente ao do Algarve”, disse António Costa no debate quinzenal desta semana no Parlamento.

Esta garantia do primeiro-ministro “corresponde ao ensejo dos socialistas do Algarve e de todos os algarvios”, afirmou Luís Graça, que recentemente já tinha proposto ao Governo a apresentação de um calendário para a construção do novo Hospital Central do Algarve, previsto para o Parque das Cidades, entre Faro e Loulé.

Na sessão de encerramento do 17º Congresso Federativo do PS Algarve, órgão para o qual foi eleito presidente, o deputado socialista apelou para avançar-se rapidamente com a revisão do processo abandonado pelo governo do PSD-CDS em 2011 e apresentar uma calendarização para a construção do Hospital Central do Algarve, dando continuidade à reestruturação do setor da saúde na região.

“Estou consciente que não vamos ter o hospital central pronto amanhã, mas devemos começar a trabalhar já e desafiamos o governo a apresentar uma calendarização para o efeito até ao final desta legislatura”, sublinhou, então, Luís Graça, que não podia ter ficado mais satisfeito com a resposta do Governo. “Este é um processo longo, mas está dado o primeiro passo”, afirmou, sublinhado que esta garantia abre a porta para o financiamento já no próximo quadro comunitário.

“O Algarve merecia esta boa notícia”, regozijou-se, comprometendo-se a estar na linha da frente da defesa da saúde dos algarvios. “Sem populismo, sem demagogia e sobretudo sem ser à conta de se fazer politiquice com casos muitas vezes sérios da vida das populações.