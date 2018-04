Deputados garantem que estão ao lado da população na luta pela requalificação urgente da EN 125

Connect on Linked in

Os deputados de todas as forças políticas, eleitos pelo Algarve, mostraram-se indignados pelo estado de degradação em que se encontra a EN 125, no troço Olhão/Vila Real de Santo António, e tomaram a posição unânime de estarem do lado do movimento de utentes, apoiá-lo “em tudo o que for necessário” e “fazer tudo o que for possível” para que se agilize ao máximo a discussão em plenário no Parlamento, para que a tão desejada requalificação deixe de ser um desejo e passe a ser uma certeza.

José Carlos Barros (PSD), Luís Graça (PS), João Vasconcelos (BE), Vítor Hugo Palma, em representação da deputada Teresa Caeiro (CDS), e Paulo Neto, em representação do deputado Paulo Sá (PCP), participaram, junto com os autarcas Conceição Cabrita (VRSA) e Francisco Amaral (Castro Marim) e os membros do Movimento de Cidadãos Utentes da EN 125 – Sotavento, na tertúlia organizada pelo Jornal do Baixo Guadiana e pela Biblioteca Municipal Vicente Campinas, que decorreu esta segunda-feira na cidade pombalina.

Também foram convidados os autarcas de Tavira e de Olhão, bem como o presidente da AMAL, mas não compareceram nem justificaram a sua ausência.

A tertúlia, moderada pela jornalista Susana de Sousa, teve casa cheia para debater o estado deplorável em que se encontra a EN 125, no troço que percorre o Sotavento algarvio, e esclarecer as ações que cada partido já tomou na Assembleia da República para resolver um problema que se arrasta desde 2008.

Depois da projeção de várias imagens sobre o estado em que se encontra o referido troço, a maioria dos presentes mostrou-se indignada com a situação. Além dos representantes do movimento de utentes, também os autarcas presentes manifestaram o seu desagrado por terem no seu concelho uma estrada de retalhos e que não dignifica as pessoas.

Hugo Pena, um dos fundadores daquele movimento de utentes, referiu que “desde 2014 até à presente data, ocorreram uma média de 33 mortes por ano nas estradas do Algarve, com maior ocorrência na EN125 e nas suas variantes, uma vez que as pessoas fogem às portagens da Via do Infante e à esburacada estrada nacional e acabam por ter acidentes em estradas mais secundárias”.

Foi também focado o facto do Governo ter-se escudado sistematicamente na falta de um visto do Tribunal de Contas, necessário à renegociação do contrato com a concessionária, para justificar o atraso no arranque das obras.

Hugo Pena e Francisco Amaral revelaram, mais uma vez, a conversa que tiveram na última semana com o diretor-geral do Tribunal de Contas (TC). Recorde-se que aquele responsável, tal como o Jornal do Algarve já tinha noticiado, afirmou não haver nenhum atraso do TC porque este tem um prazo máximo de 30 dias para responder, a Infraestruturas de Portugal entregou o processo no TC no passado dia 14 de março, o mesmo foi devolvido no dia 28 do mesmo mês para alguns esclarecimentos (o prazo de 30 dias é interrompido nestas situações) e, até à presente data, ainda não voltaram a receber o referido processo

“As desculpas com o Tribunal de Contas já vêm desde há vários anos para cá, mas o processo só deu entrada nas datas já referidas”, sublinhou Hugo Pena.

Por fim, Hugo Pena agradeceu o apoio dos deputados afirmando que “têm de ser eles a catapulta que falta ao Movimento de Utentes e a todos os cidadãos para que o problema seja resolvido com a maior celeridade possível”.

“Novas ações estão previstas e serão dadas a conhecer em tempo oportuno”, garantiu aquele membro do movimento de utentes.