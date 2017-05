Deputados do PS visitam locais de baixa densidade em Monchique, Loulé e São Brás de Alportel

Connect on Linked in

Os deputados do PS eleitos por Faro promovem a 13 de maio uma sessão sobre ‘Os novos desafios na promoção da coesão territorial’, na Casa do Povo de Alferce, concelho de Monchique.

Para além da conferência, está previsto um conjunto de visitas a atividades económicas e instituições de apoio social sedeadas em locais de baixa densidade populacional no concelho de Monchique, Loulé e São Brás de Alportel.

“O objetivo é que a sessão não seja mais um debate teórico em que a aplicabilidade no terreno seja pouca”, afirma Jamila Madeira, uma das promotoras da iniciativa. “No fundo com estas visitas vamos ver os problemas em concreto com casos de sucesso e com constrangimentos no terreno”, prossegue, admitindo que “a boa vontade das iniciativas legislativas choca muitas vezes com a realidade, por isso é preciso ajustar a vontade do legislador com os bloqueios que a realidade lhe coloca”.

Segundo a deputada socialista é necessário perceber o que ainda é preciso resolver e averiguar se as respostas têm sido as mais adequadas. “Queremos sair dos gabinetes e ver a realidade junto de quem vive estas questões da coesão todos os dias e as sente na pele”, assume ainda.

O debate conta com a presença do consultor do Banco Mundial na Ótica do Desenvolvimento, Nelson Dias, e da coordenadora do Programa Nacional de Coesão Territorial, Helena Freitas.

JA