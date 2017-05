Deputados do PS levam cortes de eletricidade na Culatra ao Parlamento

Connect on Linked in

.

Os deputados do PS eleitos pelo círculo de Faro questionaram o Governo sobre as medidas a tomar pela EDP para resolver os problemas no fornecimento de luz elétrica à ilha da Culatra, depois de terem sido alertados pelos moradores para os prejuízos provocados pelos frequentes cortes de energia.

Na pergunta dirigida ao ministro da Economia, os deputados Luís Graça, António Eusébio e Jamila Madeira recordam que “no núcleo da Culatra, onde habitam 400 famílias em permanência, o natural escuro da noite foi pela primeira vez interrompido em 1992 com a instalação de luz elétrica, com direito a inauguração pelo ministro da Presidência do XII Governo Constitucional”.

Das preocupações manifestadas pela população em visita recente àquela aldeia piscatória, os deputados do PS dão conta dos cortes de eletricidade cada vez mais frequentes, ficando recentemente quase 24 horas sem luz elétrica, “com todos os prejuízos que daí decorrem, agravados pelo facto do abastecimento de água potável, a funcionar desde 2009, ficar igualmente interrompido por falta de energia”.

Face à situação, os socialistas algarvios pretendem saber “quais os investimentos de conservação e manutenção previstos para as ilhas barreira, designadamente a ilha da Culatra, no âmbito do plano de investimentos da EDP”, bem como “qual o prazo de vida do cabo subaquático que transporta energia elétrica para as ilhas barreira e, caso necessário, se está prevista a sua substituição”.

São também pedidos esclarecimentos ao Governo sobre as medidas equacionadas pela EDP “por forma a mitigar os cortes de fornecimento de energia elétrica às ilhas barreira, assim como as consequências que ai advém para as populações, uma vez que as reparações são habitualmente lentas e demoradas”.