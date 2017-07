Deputados do PS dizem que 94% do investimento da EN 125 está concretizado

Connect on Linked in

“É preciso descaramento”. A afirmação é dos deputados do PS eleitos pelo Algarve, António Eusébio, Jamila Madeira, Luís Graça e Fernando Anastácio, em resposta ao deputado do PSD Cristóvão Norte que tinha afirmado que as obras da Estrada Nacional 125 não estão prontas por “opção deliberada do Governo”.

Os socialistas garantem que não é bem assim. “As obras estiveram paradas, demasiado tempo paradas, porque governo anterior parou as obras e não concluiu negociação da concessão”, atestam. “Teve que ser este governo a concluir negociação já este ano e, dessa forma, possibilitar a continuação e a conclusão das obras”, garantem.

Os parlamentares socialistas asseguram ainda que, desde que este governo está em funções, “as obras têm avançado a bom ritmo, com interrupções no verão, de forma a não prejudicar o turismo e a economia da região”. E apresentam números: “A verdade é que cerca de 94 por cento do investimento para esta concessão já foi concretizado graças ao ritmo imprimido por este governo”.

Das obras já concluídas destaca-se a requalificação integral do troço entre Vila do Bispo e Lagos, numa extensão de 20 quilómetros, e a construção das variantes de Lagos, do Troto e, mais recentemente, de Faro.

Quanto ao estado em que as obras se encontram, os socialistas lembram que ainda a semana passada a concessionária emitiu um comunicado em que refere que em alguns troços em requalificação houve necessidade de reprogramar as intervenções, devido, nomeadamente, à “multiplicidade de entidades envolvidas nos projetos” (águas, saneamento básico, telecomunicações), processos administrativos relacionados com expropriações e necessidade de tratamento de vestígios arqueológicos.

“Devido ao empenho do atual Governo foi possível concluir a negociação e, assim, mandatar a IP para avançar com as obras no troço que fica a seu cargo, entre Olhão e Vila Real de Santo António e como já foi noticiado, os estudos estão finalmente a sair da gaveta e a ir a concurso”, prosseguem.

“Finalmente está-se a caminho de concretizar a melhoria global da EN 125, tão desejada e merecida por todos os algarvios e pela qual o PS se tem batido”, concluem.