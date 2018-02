Demolições prosseguem na Ria Formosa

Connect on Linked in

Iniciou-se, na manhã desta quarta-feira, a demolição de mais construções ilegais na Ilha da Culatra, na Ria Formosa.

As edificações alvo de intervenção foram construídas em domínio público marítimo e a sua demolição estava prevista desde 2015.

Até às 10h00 horas, tinha sido iniciada a demolição de duas edificações no núcleo dos Hangares, na ilha da Culatra, depois de retirados os pertences deixados no seu interior. A operação prevê a demolição de mais duas, naquele núcleo, e mais quatro no núcleo do Farol.

As demolições em curso “dizem respeito a construções que, comprovadamente, não são primeira e única habitação nem casa de pescador, viveirista ou mariscador, no ativo ou reformado”, garante o Ministério do Ambiente.

A operação, realizada pela Sociedade Polis Ria Formosa, é apoiada por um efetivo da Polícia Marítima.

Em 2017, por determinação da Sociedade Polis Ria Formosa, foram demolidas 37 edificações ilegais na Ilha da Culatra.