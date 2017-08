Demolição de restaurante em Vila do Bispo gera polémica

Connect on Linked in

A demolição do restaurante “O Telheiro do Infante”, que funciona há 30 anos na praia da Mareta, concelho de Vila do Bispo, continua a gerar muita polémica.

Segundo o Ministério do Ambiente, o fundamento para a demolição deste estabelecimento está incluída no programa especial de ordenamento da orla costeira Odeceixe-Vilamoura e “decorre da circunstância do mesmo estabelecimento não dispor das características tidas como adequadas para as funções de apoio de praia”.

O PCP não aceita esta justificação, acusando o ministério de “sustentar a proposta de demolição não em critérios relativos à proteção da natureza e salvaguarda de valores ambientais ou à segurança de pessoas, mas sim ao facto de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) considerar que para a praia da Mareta o mais adequado seria um apoio de praia”…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 3 DE AGOSTO)

JA