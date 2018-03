Delegação do PCP vai reunir com a população em Cacela Velha

Print This Post

Esta segunda-feira, 2 de abril, uma delegação do PCP integrando o deputado Paulo Sá e eleitos locais da CDU, estará no Sítio da Fábrica, em Cacela Velha, a partir das 16h30, para contacto com quem vive e trabalha na Ria Formosa.

“É conhecida a vasta intervenção do PCP e dos eleitos da CDU sobre a resolução de problemas ao longo de toda a Ria Formosa. Esta ação pretende o levantamento de problemas sentidos no terreno, com vista à intervenção na Assembleia da República e nas autarquias”, explicam os comunistas.

O deputado Paulo Sá já tinha questionado o Ministério do Ambiente sobre a situação naquela zona da Ria Formosa.

O parlamentar perguntou se o Governo reconhece que o processo de destruição do cordão dunar e dos canais de navegação na zona de Cacela Velha “coloca em risco este valioso património e prejudica, ou mesmo inviabiliza, as atividades económicas aí desenvolvidas de pesca, produção de bivalves e marítimo-turísticas”. Paulo Sá quis ainda saber se o Governo tenciona efetuar dragagens e reforçar o cordão dunar.

Porém, na resposta, o Governo informou que não tenciona realizar aqueles trabalhos, pelo menos, para já.

Os comunistas vão agora voltar ao local, para auscultar a população e, principalmente, quem vive da Ria Formosa naquela zona, para avançar posteriormente com novas iniciativas parlamentares.