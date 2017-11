Degustação de produtos típicos em VRSA ajuda a promover o Baixo Guadiana

Connect on Linked in

A Odiana em colaboração com a Associação Backup, lançam já no próximo sábado, 4 de novembro, ações de degustação sobre os produtos típicos do território. Comida e Música unem-se para promover o património dos sabores do Baixo Guadiana.

A data está agendada para 4 de novembro, pelas 10h00, e o local é um dos sítios de eleição dos produtos mais tradicionais do território: o Mercado Municipal de Vila Real de Santo António. O grande objetivo é promover os produtos regionais do território do Baixo Guadiana.

A Odiana conta mais uma vez com a chef Jossara Martins, numa verdadeira reinvenção da Dieta Mediterrânica que inclui uma viagem aos sabores oriundos do Baixo Guadiana. Desde já uma ação de degustação com o selo do projeto Choose our Food. Esta ação resulta de uma parceria com a Associação Back Up no projeto “AlGharb.Come – Sentir o Património”, que de novembro até maio de 2018 pretende aliar a comida à música.

Mas não só. Nesta iniciativa a Backup promove também a participação da Escola de Hotelaria de Vila Real de Santo António com a participação dos estudantes da instituição e com a assinatura de excelência do chefe Abílio Guerreiro. O “Tempero Musical” estará a cargo da Associação de Fado do Algarve, pela voz de Nádia Catarro, que permitirá um excelente momento de união de dois Patrimónios Imateriais da Unesco: Fado e Dieta Mediterrânica”.

No mesmo dia, pelas 20h00, no restaurante “OS ARCOS”, em VRSA”, um jantar cuja ementa “AlGharb.Come” é convidativa a todos os que queiram apreciar uma noite de fado, pela voz de Renato Nené. O preço é de 25€ por pessoa, sendo que 5€ revertem diretamente para a Liga Contra o Cancro, a que este projeto, humildemente, se associa.

A destacar que a presença da Odiana na iniciativa é feita através do projeto «Choose our Food» que pretende maximizar o potencial dos recursos naturais e produtos regionais do território de Baixa Densidade do Baixo Guadiana. O projeto «Choose our Food» é promovido pela Odiana e surge através de candidatura ao SIAC (Sistema de Apoio a Ações Coletivas), PO CRESC Algarve 2020 – Qualificação – Baixa Densidade cofinanciado pelo Portugal 2020 e União Europeia através do FEDER.

JA