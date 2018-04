Dead Combo são as próximas estrelas a atuar em Silves

Connect on Linked in

Os Dead Combo estarão presentes em Silves, no Teatro Mascarenhas Gregório, no dia 18 de maio, pelas 21h30, sendo estrelas de mais uma edição da rubrica “Lado B”.

Tó Trips e Pedro Gonçalves, a dupla formada em 2003 na sequência do convite da Antena 3 para comporem e gravarem a canção “Paredes Ambience”, incluída no disco de homenagem a Carlos Paredes “Movimentos Perpétuos”, virá a Silves, num espetáculo onde haverá um destaque especial para o seu último álbum de originais “Odeon Hotel”, lançado em abril de 2017, e que contou com a produção de Alain Johannes, que já trabalhou com nomes grandiosos à escala internacional, como PJ. Harvey, Queens of the Stone Age e Chris Cornell, entre outros.

A banda conta já no seu palmarés com inúmeros sucessos: “Lusitânia Playboys” de 2008 foi eleito álbum da década pelo jornal Expresso; “Bunch of Meninos” foi eleito pelos leitores da prestigiada revista Blitz como o melhor álbum português de 2014. Em maio de 2015, a banda venceu o “Globo de Ouro” para a categoria de melhor grupo português. Ainda no mesmo ano, a música do duo chegou a Holywood, através da inclusão de duas músicas suas no filme “Focus”, realizado pela dupla Glenn Ficarra e John Requa e protagonizado pelo conceituado ator Will Smith.

Sem palavras, os Dead Combo precisam apenas de uma guitarra e um contrabaixo para percorrerem com clareza o Tejo, Lisboa, Portugal, o Mediterrânico ou a vastidão da América e o duo já passou por inúmeros palcos lavando a sua peculiar sonoridade, tendo passado por três continentes (Europa, América e Ásia), com particular destaque para a Tour realizada pelos Estados Unidos e Canadá.

Os ingressos poderão ser adquiridos a partir do dia 11 de abril no Museu Municipal de Arqueologia de Silves.

JA