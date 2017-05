CVA realiza primeiro Simpósio Vitivinícola do Algarve

Connect on Linked in

O I Simpósio Vitivinícola do Algarve terá lugar no próximo dia 11 de maio, na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro.

Organizado pela Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), esta iniciativa inclui várias comunicações, abrangendo temas das áreas de viticultura e enologia, passando pelo marketing e sustentabilidade. Do painel de oradores constam vários especialistas portugueses.

Em declarações ao JA, o presidente da CVA adianta que neste primeiro simpósio vitivinícola regional serão abordados vários assuntos técnicos do interesse do setor vitivinícola. O objetivo do evento passa também por “promover o diálogo entre todos os agentes do setor, da produção à comercialização”.

“Os assuntos a abordar vão desde a viticultura, com a participação de empresas com tecnologia de ponta e especialistas da maior reputação, entre enólogos e técnicos, até à abordagem ao ‘mercado de vinhos’, no sentido de dar visibilidade ao setor e transmitir a sua vitalidade”, revela Carlos Gracias.

De acordo com o responsável, todas as intervenções neste simpósio serão de “grande importância”, mas confessa que estará muito atento ao tema da promoção das castas autóctones da região, com destaque para a ‘Negra Mole’, na proteção e defesa das Denominações de Origem Protegida (DOP Lagos, Lagoa, Portimão e Tavira) e da Indicação Geográfica Algarve (Vinho Regional Algarve) e na conquista de novos mercados.

No encerramento do simpósio, marcado para as 17h30, serão entregues os prémios da décima edição do Concurso de Vinhos do Algarve.

Nuno Couto | Jornal do Algarve