Cuidados paliativos em debate no hospital de Portimão

Realizam-se na próxima segunda-feira, 30 de outubro, as 4ª Jornadas de Cuidados Paliativos do Algarve, organizadas pela Administração Regional de Saúde do Algarve, no auditório do Centro Hospitalar Universitário do Algarve na unidade de Portimão. O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, vai marcar presença neste debate.

Sob o lema internacional dos cuidados paliativos – “Cuidados Paliativos Universais – Não deixar ninguém que sofre para trás”, esta iniciativa pretende fomentar a partilha de boas práticas, criar espaços de debate sobre o que queremos dos cuidados paliativos no futuro, no Algarve e no país, contando com a participação de profissionais de saúde de todo o país.

De destacar a apresentação da nova equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos do agrupamento de centros de saúde do Algarve–Central, assim como a apresentação do Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos – biénio 2017/2018 e o debate sobre os cuidados paliativos não oncológicos – demências, doenças neurodegenerativas, insuficiência renal crónica avançada e insuficiência hepática avançada.

Algarve foi pioneiro

Refira-se que a região algarvia foi pioneira quando, em 2007, foi formada a equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos no sotavento algarvio, uma das primeiras do país com cuidados ao domicílio.

A nível hospitalar, foi criada uma unidade de internamento em cuidados paliativos no polo de Portimão e existem atualmente duas equipas intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos, uma em cada unidade do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (uma em Portimão e outra em Faro).

Em maio de 2015, a ARS Algarve criou uma segunda equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos na região, que abrange o agrupamento de centros de saúde do barlavento.

Desde 2013 que existe ainda uma consulta de medicina paliativa, única a nível nacional nos cuidados de saúde primários até à presente data, no centro de saúde de Tavira.

Por outro lado, desde setembro de 2017 que a equipa do sotavento oferece consultadoria em cuidados paliativos no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e a Estruturas Residenciais para Idosos.

Em novembro de 2017, vai também iniciar atividade a terceira equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos da região, que irá abranger o agrupamento de centros de saúde central, sendo a primeira região do país com cobertura integral de equipas comunitárias nos três ACES da região.

