Cuca Roseta apresenta novo disco ao vivo em Lagoa

Depois de esgotar as salas do CCB (Lisboa), da Casa da Música (Porto) e do Convento de São Francisco em Coimbra, chegou a vez de Cuca Roseta atuar em Lagoa, no próximo dia 28 de abril, pelas 21h30, no Centro de Congressos do Arade.

Cuca Roseta apresenta ao vivo o seu novo disco, “Luz”, que tem recebido vários elogios da crítica e enormes aplausos do público.

Após o sucesso do seu último disco, Cuca Roseta traz agora consigo uma nova “Luz”, “que dá novo brilho ao seu caminho, sendo o que mais longe vai na definição daquele que é o seu fado. Um álbum em sintonia absoluta com o lado solar da vida e que reúne um conjunto de autores de prestígio entre os quais se destacam Pedro da Silva Martins, Jorge Fernando, Mário Pacheco, Hélder Moutinho ou Carolina Deslandes.”

Nas palavras da fadista, “é o regresso a uma cidade onde fui imensamente feliz, quando há dois anos cantei com a Orquestra de Sopros do Algarve, num concerto incrível que me deixou enormes saudades. O Algarve é uma região que me diz muito, onde tenho muitas ligações, tanto às gentes como aos lugares. Não podia deixar de apresentar o meu novo disco no sul, e Lagoa será o meu primeiro destino. Trago um concerto totalmente novo, cheio de surpresas e espero que a esta minha ‘luz’ possa brilhar e encantar todo o público algarvio”.

Os bilhetes para o concerto de Cuca Roseta no Centro de Congressos do Arade custam 15 euros.

JA