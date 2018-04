Cruz Vermelha vai manter valências no concelho de Alcoutim

Connect on Linked in

Câmara renovou protocolo para “garantir o bom funcionamento dos serviços”

.

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 60 mil euros, à delegação de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa. A verba será atribuída no âmbito de um protocolo de colaboração entre as duas instituições que visa manter em funcionamento a extensão de Martim Longo e os serviços que a instituição presta à população do concelho.

Nos termos do documento, o apoio será atribuído em tranches de 5 mil euros mensais. Em contrapartida, a Cruz Vermelha continuará a prestar serviços à população do concelho de Alcoutim no acesso aos cuidados de saúde e apoio social, designadamente com a realização de um serviço permanente de ambulância com pessoal especializado.

A Cruz Vermelha compromete-se ainda a prestar o serviço de psicologia clínica com uma periodicidade bimensal. Para usufruírem deste serviço, os munícipes são sinalizados e encaminhados pelo gabinete municipal de ação social, saúde e educação da câmara municipal.

Refira-se que a Cruz Vermelha Portuguesa assumiu também a gestão da Unidade Móvel de Saúde (UMS), levando a que se intensificassem as campanhas e rastreios de glicémia, colesterol e tensão arterial, assim como a possibilidade de aconselhamento por profissionais da área da saúde.