Crosse das Amendoeiras está de regresso às Açoteias

A 41ª edição do Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor vai realizar-se no próximo domingo, dia 18 de fevereiro. A prova, que já foi considerada por diversas vezes como a melhor do mundo, volta à pista das Açoteias.

Este ano, a competição integra o 17º Corta Mato das Areias de São João e o Campeonato Regional de Corta Mato Longo, juntando centenas de atletas de todas as idades. A prova tem início às 10h00 e prolonga-se até às 13h00. Na parte da tarde, realiza-se o Campeonato Regional de Desporto Adaptado.

O Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor inclui também o desporto escolar e o desporto adaptado, que reúnem perto de 3.000 participantes em representação de 80 por cento das escolas algarvias. Este ano, o Corta Mato Regional do Desporto Escolar terá lugar no dia 24 de fevereiro, às 9h00, na pista de crosse das Açoteias. Nesta competição serão apurados os alunos e as escolas, dos escalões de iniciados e juvenis, de ambos os sexos, que irão representar a Direção Regional de Educação do Algarve no Corta Mato Nacional.

A competição, que irá ser transmitida pela Bola TV entre as 12h00 e as 13h30, é uma organização da Associação de Atletismo do Algarve com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira e do Clube Desportivo das Areias de São João.

