CRÓNICA DE FARO: “Um Homem que serviu Faro”

Foi nos anos 70 do século passado que se fixou em Faro, o lisboeta Carlos Lourenço, um caso, felizmente não raro dos muitos que escolhem, por razões várias, a capital sulina para viver e fazem desta terra como se fosse o seu berço, servindo-a e prestando destacados impulsos à comunidade.

De seu nome completo Carlos Alberto Fernandes Lourenço foi encontrado morto na residência e após a alertada intervenção das autoridades competentes, quando contava 88 anos de idade e se impôs pela cordialidade. Fá-lo quer na atividade privada (foi bancário e empresário), quer como sempre com aprumo, dedicação e zelo contribuindo para o progresso do concelho.

“Foi na década de 70 que escolheu Faro para viver e iniciar um percurso de dedicação e entrega à causa pública”, lê-se no comunicado que, a propósito do seu inesperado falecimento, emitiu a Presidência do Município, o que define quanto anteriormente se escreveu e fica a marcar este meio século da vida farense.

Presidiu à Assembleia Municipal desde novembro de 1980 quando era presidente da autarquia o saudoso eng. Marciano Nobre e em 1986 esteve no Gabinete de Apoio à Presidência cujo titular era o prof. João Negrão Belo, integrando os quadros dos antigos Serviços Municipalizados.

Correto, sempre pronto a ajudar e solidário, Carlos Lourenço, como todos nós, tinham quem o louvasse ou o diminuísse. É a vida e não se pode modificá-la. Certo, certo é que este lisboeta, que ora nos deixou, amava e vivia como um verdadeiro filho de Faro esta cidade onde se fixou para viver e para morrer!

Que descanse em paz!