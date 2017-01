CRÓNICA DE FARO: Três farenses “mais” que nos deixam

No curto espaço de alguns dias a morte levou desta vida três destacados “filhos de Faro” que, posto de duas gerações diferentes honraram pelos seus méritos e obras realizadas o concelho onde nasceram e a ele estão profundamente ligados. Foram “três fortes baixas” no calendário farense dos seus valores, daqueles que, como o poeta escreveu, da “lei da morte se vão libertando”. É-lhes devida a nossa homenagem, a nossa gratidão e o apreço por tudo aquilo que nos legaram e que perdura como uma herança eivada por alto mérito em diferentes campos de atividade humana.

Começamos por recordar o mais idoso, João Barra Bexiga, apenas e só um dos maiores acordeonistas portuguesas de sempre. Natural da “capital do acordeão em Portugal”, a típica aldeia de Bordeira, na freguesia rural de Santa Bárbara de Nexe, contava com 92 anos de idade e iniciou-se no popular instrumento aos 5 anos de idade, com seu pai o também acordeonista João Bexiga e incentivado por “tocadores” nossos conterrâneos, entre os quais o padrinho, o sempre lembrado António Madeira (Madeirinha). Viveu em Loulé, junto ao famoso poeta António Aleixo e foi autor de mais de duas centenas de composições. Em 2008 foi homenageado, por iniciativa, por iniciativa da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, em histórica sessão realizada no Teatro Municipal de Faro, sendo então publicado um livro com as suas composições. Dele escreveu o erudito investigador/historiador algarvio: “Falecido fisicamente conquistou a imortalidade histórica, figurando para sempre entre os maiores do acordeão”.

A advogada Dra. Lia Viegas, para além da inteligência acutilante, da defesa intransigente que fez da liberdade e direitos das mulheres, por cuja emancipação sempre lutou, é um testemunho autenticamente cívico e de uma enorme grandeza moral. Faleceu aos 85 anos na cidade onde orgulhosamente para ela e para nós nasceu e dela escreveu o Movimento Democrático das Mulheres (MDM), de cujo Conselho Nacional fez parte: “mulher, advogada de grande talento e ousadia pelos direitos das mulheres e da democracia. Defendeu muitas mulheres nos tribunais portugueses, entre as quais a jornalista Maria Antónia Palla, que enfrentou um processo crime por causa de uma reportagem sobre o aborto clandestino transmitido pela RTP em Maio de 1976. Autora de vários de poesia e de colaboração dispersa por jornais e revistas a ela se ficou devendo a obra “A Constituição e a Condição da Mulher”, surgido em 1975.

O mais novo destes três ínclitos farenses que a morte nos levou é o jovem autor e encenador Rui Cabrita, autor de inúmeras intervenções culturais, entre as quais o trabalho “Faro Desvendado”, que deveria ter subido à cena em “Dia de Reis” (6 de janeiro). Morreu bastante novo, quando um undo de projetos desenvolvia à sua frente, prosseguindo uma obra marcada pela sua arte, empenho, dedicação e valor. A propósito deste triste acontecimento, que para todo o Algarve representou, a Dra Alexandra Gonçalves, Delegada regional da Secretaria de Estado da Cultura, assinou uma nota oficial, de onde extraímos: “O seu trabalhador como encenador e ator no Algarve passou por muitas casas de cultura; encenou várias peças e iniciou jovens na formação teatral. Inúmeros foram os projetos culturais de qualidade a que esteve associado e em que colocava a sua energia contagiante”

João Leal