CRÓNICA DE FARO: “Pensar Faro”

Realizado no auditório da EHTA (Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve), o Fórum “Pensar Faro – A História e o Património Cultural de Faro” e organizado pela União das Freguesias da Sé e São Pedro, a que preside com a sua dinâmica ação e visão realizadora o eng. Bruno Lage, já com um escol de relevantes serviços à comunidade exercidos em diversas funções, constituiu, sob todos os aspectos, um verdadeiro êxito. Foi-o pelo elevado nível das comunicações apresentadas, como também pelo numeroso e interessado público que, durante os dois dias, ocorreu, para além das sessões inaugural e de encerramento, às 4 “mesas” (Património Cultural e Empreendedorismo), A Salvaguarda do Património Cultural, Faro no Século XVIII e Monumentos Notáveis de Faro” e as vontades expressas de que as sugestões apresentadas, todas com base científica e documental, seja realizadas no terreno da execução concretizada, bem como a vontade expressa de que novos e idênticos “foruns” visando a riqueza patrimonial da capital sulina se voltem a acontecer com brevidade.

Com coordenação geral do já referido presidente autárquico eng. Bruno Lage e tendo como Coordenador Científico esse investigador e historiador farense, que emerge como uma figura assinalada neste sector algarvio, pelos seus trabalhos e estudos realizados, o erudito prof. Jorge Carrega, houve o ensejo visível de que se saiba, conheça e se saiba, conheça e se torne visível a residentes e historiadores muita da história desta terra iniciada pelos fenícios na península da hoje “Vila-a-Dentro, através das modernas técnicas que o tornam possível e já têm sido praticadas em várias metrópoles. É o caso, no que a Faro se refere, do templo romano “soterrado” no Largo da Sé, de dezenas de outras raridades sobretudo legados da ocupação romana quando a cidade conheceu a sua maior expansão e da anunciada exposição de duas colecções museológicas únicas – a de azulejos dos séculos XV e XVI oferecida por Sebastião Ramalho Ortigão e a de cerca de 300 cartazes, em grandes dimensões, da cinematografia reunidas e legadas à cidade – mãe por Joaquim António Viegas.

Mais do que comunicar e escutar este fórum “Pensar Faro – A História e o Património Cultural de Faro” abriu pistas, trouxe-nos descobertas de valores não revelados até então, a obrigatoriedade que as propostas sejam realidades e, em breve, uma nova edição desta magnífica realização que o foi a prestante realização da União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro).