CRÓNICA DE FARO: Parabéns, Diogo Piçarra!

É um dos nomes maiores no panorama da atualidade da música ligeira portuguesa! Diogo Piçarra é, para pleno orgulho de todos nós, um farense autêntico, que ora foi distinguido com o significativo “Prémio José da Ponte”. Instituído pela Sociedade Portuguesa de Autores, destina-se o mesmo a distinguir anualmente, jovens criadores musicais, expressando desta feita o elevado prestígio de que desfruta o nosso conterrâneo Diogo Piçarra e culminando, para já, uma carreira que conhece outros êxitos assinalados.

Com efeito desde jovem o galardoado artista “menino e moço” se dedicou à arte dos sons fazendo parte relevante da “Banda Fora da Bóia” e venceu em 2012 o concurso “Ídolos” promovido pela estação televisiva SIC.

Diogo Piçarra, o farense que tem suscitado grandes êxitos nas suas ovacionadas atuações quer em Portugal, como no estrangeiro, com vários discos e álbuns editados, onde revela toda a sua capacidade criadora e interpretativa, recebeu o “Prémio José da Ponte” no auditório Frederico de Freitas (Sociedade Portuguesa de Autores), em Lisboa, enriquece, de que maneira, o longo historial de artistas farenses, que são faceta da riqueza e valores da capital sulina!

Para ele as nossas felicitações e o ensejo que, em breve, ali no Teatro das Figuras, a sua Terra Mãe (como dizia João de Deus “a terra onde se nasce também é mãe”) os seus conterrâneos lhe possam testemunhar o orgulho pela distinção alcançada!

João Leal