CRÓNICA DE FARO: Palma Rodrigues, um laureado poeta farense

Pouco conhecido na sua terra natal, nesta cidade de Ibn Harun ou de Santa Maria de Faro, onde nasceu há 82 anos, filho de um antigo professor da Escola Industrial e Comercial de Tomás Cabreira, quando esta funcionava ainda nas suas instalações sitas na Rua do Município (atual edifício da PJ) e no Largo da Sé (Seminário Dioceseano), mas radicado em Alcobaça há sessenta anos, para onde foi residir com a família, o escritor Palma Rodrigues é um dos mais premiados poetas portugueses, de modo próprio nos “Jogos Florais” que se desenvolvem no nosso País como nos países de língua oficial portuguesa.

Considerado “um dos melhores sonetistas portugueses” é detentor de mais de 1700 prémios, um número superior a 5 mil composições sonetistas, dois livros publicados e a presença em várias antologias e colectâneas poéticas, números e factos que vieram a público através de um artigo assinado por Catarina Reis e inserto na sua secção “Histórias com Vida” do jornal “O Alcoa”, que se publica em Alcobaça.

Chegou mesmo ao nosso conhecimento através de um elo da cadeia rotária que une dois destacados elementos deste movimento fundado em 1904 pelo advogado Paul Harris, o sambrazense/farense Brito Figueira (Rotary Clube de Faro), com tantos e tão valiosos serviços prestados à região mãe e José Manuel Patrício Lopes Silva (Rotary Clube de Alcobaça), um homem de rara cultura e grande amigo do Algarve.

No referido texto, que vem na página de “O Alcoa”, intituladas “Canal/Memória”, com expressiva fotografia do nosso conterrâneo, que tem o grato ensejo de conhecer e onde se evidencia toda a sua sensibilidade poética e vivência humana, destacamos a tal propósito e corolário do que foi a sua atividade profissional, de que se encontra aposentado, como secretário judicial no Tribunal de Alcobaça: “A vida nos tribunais era muito cansativa mas também muito rica, no contato humano. Muitas vezes, me comoveram situações, onde deixei de ser funcionário para ser humano”.

Palma Rodrigues, um farense há mais de seis décadas longe da terra mãe, que continua a amar e a vibrar com quanto nela se passa, um poeta de excelência, que nesta secção do “Jornal do Algarve”, revelamos a muitos dos nosso conterrâneos!

João Leal