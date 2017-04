CRÓNICA DE FARO: “Os heróis do S.O.”

Connect on Linked in

Não é o apelativo título de uma série televisiva ou de um filme, mas o que no quotidiano e a cada instante acontece na Unidade de Emergência ou S.O. (Serviço de Observação) do nosso Hospital, dito Central, escrevendo nosso porque importa a toda a região como a mais importante unidade de saúde existente na Região Mãe e que assiste também a turistas vindos das mais dispares paragens.

A grave doença de uma filha levou-nos a contactar, ou melhor a viver com toda a intensidade emergente, durante dois dias e duas noites, o aflitivo cenário que ali ocorre, fundindo no mesmo apertado e solidário amplexo os que buscam auxílio e aqueles outros, a quem chamamos, com toda a justiça, oportunidade e verdade, “os heróis do S.O.”.

Com efeito, é um bloco único que atua recebendo doentes e seus familiares vindos de grande parte da região sulina em busca da salvação desejada, para lá e independente de graduações e funções, com o denominador comum de médicos, enfermeiros, auxiliares e alguns outros misteres, procurarem acudir nas suas funções as largas dezenas ou centenas que, com as mais diversificadas doenças, motivadas por causas naturais ou acidentes, ali ocorrem.

O drama, o grande drama, é o encarar de frente o escasso e reduzidíssimo número de profissionais que, entre dores, choros, lágrimas e convulsões, se desdobram até ao impossível para acorrer a todas as gentes que encaram, quando tal o que de vida sobra, os homens e mulheres de batas brancas, azuis ou verdes, se desdobram em ciclópicas ações para a resposta desejada e necessária. Numa dessas noite tivemos a comungar deste cenário um amigo de décadas, de há muito radicado em Vila Real de Santo António, o farense Aurélio Madeira, que foi Prémio Nacional do Concurso de Arte Dramática com o Grupo de Teatro Lethes. Ele tal como eu e milhares de muitos outros acompanhantes tivemos o não desejado ensejo de viver a azáfama constante desta equipa a quem com, repetimos, inteira, plena e verdadeira justiça, chamamos de “Os Heróis do S.O.” a todos os que integram o serviço dirigido pelo dedicado, competente, solidário e generoso médico Dr. Carlos Godinho.

E já agora deixamos uma sugestão – convite – ensejo aos Deputados Membros da Comissão de Saúde da Assembleia da República: venham até Faro e passem uma noite, uma só noite chega, no Serviço de Urgência do seu Hospital!

João Leal