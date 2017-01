CRÓNICA DE FARO: Os Açores no Algarve

Mais uma vez a querida terra açoriana marcou presença assinalada na vida algarvia com a organização, pela oitava vez consecutiva, da sempre desejada e vivida “Semana Cultural Açores – Letras, Música, Artes e Sabores”, um evento anual que já ganhou, por direito próprio, um destaque no calendário dos eventos culturais algarvios. A organização, foi como sempre, da dinâmica Casa dos Açores no Algarve, consubstanciada na pessoa do seu dedicado Presidente Diretivo, Ruben Santos, um açoriano natural da Ilha do Faial, mas que depois de percorrer um mundo inteiro, da África à América, se radicou há anos, entre nós e sente, vive e ama a região algarvia, como se houvesse nascido “para cá do caldeirão”

Ao longo de seis dias a Região Autónoma veio do Mar Atlântico que a rodeia e beija a vertente sul da terra meridional portuguesa, ainda não região autónoma por alguns homens teimam, persistentemente teimam em o não querer, aprendemos e ficamos a conhecer mais e melhor o que é esta realidade tão profunda e visceralmente ligada à nossa própria realidade.

Foi-o essa magnífica proferida, no salão nobre do Município, pelo Deputado à Assembleia Regional dos Açores, Dr. José Andrade (PSD), que aqui nos trouxe o livro de sua autoria, em 3 volumes “1976 – Autonomia! O Governo Próprio dos Açores”, nesta trilogia de anos decisivos (1974 – Democracia… 0 25 de Abril nos Açores; 1975 – Independência? o “verão quente nos Açores e 1976 – Autonomia! O governo próprio dos Açores), a que se seguiu, no salão nobre da União de Freguesias – Sé São Pedro, como aconteceria noutras noites, o excelente trabalho de ciência etnográfica apresentado por esse açoriano, com uma forte costela do Nordeste Algarvio e mais de trinta anos a servir a região e os algarvios, que é o Cónego Manuel Oliveira Rodrigues, do Cabido Catedralício da Sé de Faro sobre “O pão por Deus”, uma tradição cumprida nas nove ilhas a 1 de Novembro.

E que dizer das também doutas lições que nos ofereceram o artista coordenador do projeto “Via Sacra Açores 2016”, que reúne em Angra do Heroísmo, 14 obras de pintores açoriano espalhados pelo Mundo, numa presença das Casas que integram o Conselho Mundial das Casas dos Açores e onde o Algarve está representado pela 2.ª estação num excelente trabalho deste mestre da pintura ou a magnífica palestra proferida pelo Coronel Eduardo Brito Coelho sobre “O Raid Aéreo Lisboa – Madeira – Açores, comemorando os 90 anos da 1.ª ligação aérea do continente europeu às hoje regiões autónomas e realizada pelo então jovem piloto da aviação naval, o açoriano José das Neves Ferreira? A arte voltou a marcar presença, desta feita na Delegação de São Pedro da União de Freguesias de Faro, com a exposição das fotografias mais votadas na quarte edição do concurso “Retratos do Norte e depois à noite, de regresso à sede daquele organismo autárquico, com essa jornada memorável de poesia onde se falou de “Vitorino Nemésio – um homem de muitas gerações”, num profundo estudo de Joaquim Teixeira, que disse poemas, tal mcomo outra excelente declamadora Alice Carneiro sobre aquele escritor, cuja memória do programa televisivo “Se bem me lembro” continua sempre presente. E o encerramento desta “VIII Semana Cultural dos Açores” aconteceu com verdadeira chave de ouro na Biblioteca António Ramos Rosa, com a memorável atuação do Duo Anticiclone”, constituído pelos açorianos Dr. Henrique Matos (bandolim) e Dr. João Rego (violão) no trabalho, que a todos cativou “A música tradicional na obra dos Maestros Francisco de Lacerda e Tomás de Borba”.



João Leal