CRÓNICA DE FARO: “O Professor”

Com toda a afetuosidade e a maior estima era, na generalidade, referido pelo “Professor” o conhecido farense de sempre, quer pelo nascimento, que ocorrera há 82 anos, como pela sua plena dedicação ao SCF, Reinaldo Barão da Silva, que ora nos deixou.

Partiu mais um destacado elemento da história humana da “Faro Séculos XX e XXI” que, durante décadas, exerceu as funções de “Auxiliar Educativo”, de “Contínuo” como nos outros tempos de aluno e professor se dizia, na Escola Tomás Cabreira. Gozava da maior estima de todos – docentes, discentes e familiares, assim como dos seus conterrâneos, que viam no seu estilo, entre a boémia e a ironia, um exemplar, hoje quase raro da arte de a todos saber cativar.

Conhecia, como poucos, a vivência citadina e os olhos brilhavam-lhe quando se falava de um, talvez o maior, amor da sua vida – o Sporting Clube Farense, de que era um fervoroso adepto e cuja histórica bandeira desta centenária agreminação lhe cobria a urna no velório realizado na Igreja de ao Pé da Cruz e no cortejo fúnebre para o cemitério da Esperança, onde ficou sepultado.

O Renato Barão, “O Professor”, era um mestre na arte de dialogar e de aceitar ou contrariar argumentos, com uma simplicidade plena e uma verticalidade diretas, que o definiam.

Faro está mais pobre com a sua morte e o nosso mundo de afectos ficou mais reduzido, mas a sua lembrança quedará como a de alguém que muito amava a sua Terra-mãe!

João Leal