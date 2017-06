CRÓNICA DE FARO: “O meu mundo é Faro…”

Esta frase, de tão profundo significado e tão amplas interpretações foi pronunciado, na Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, ao cair de uma bela tarde, por entre as vivências e recordações, pela “escritora da história de Faro” dos nossos dias, a professora aposentada Lina Vedes, aquando da apresentação do terceiro livro de sua autoria, “Gente de Faro”. Nele e conforme a própria autora, uma escritora com conhecimento vivido do tema e uma linguagem que é um diálogo em permanência, “…estas histórias podem acontecer em qualquer parte do Mundo”, mas são-no, no caso em apreço, na capital sulina, cidade onde a prof. Lina Vedes, natural de São Brás de Alportel, veio residir para todo o sempre e durante décadas ali na então e sempre lembrada rua do peixe frito, desde os três anos de idade. Ama “Santa Maria de Harun” como se nele tivesse nascido e conta-nos, ou melhor, faz-nos envolver e percorrer esses tempos e gentes, que somos todos os contemporâneos ou aqueles que já nos deixaram e hoje são uma saudade, uma lembrança, um Faro que aconteceu.

“Gente de Faro”, que no dizer do apresentador oficial da obra, o veterano jornalista padernense Arménio Aleluia Martins, “constitui uma viagem recordatória pela Faro das últimas décadas”, representa também a coragem assumida de uma mulher, tal como tantas outras (e ocorreu-me durante o momento a memória dessa memória – monumento farense, que é Maria Veleda) de luta pelos seus inquestionáveis direitos, entre os quais este de, em liberdade, “transportar para o papel a memória viva de gentes e feitos”. Aliás a própria autora o corroborou ao dizer que “fui buscar muitas histórias ao baú das memórias e realço o papel da mulher-mãe que, para mim é tudo”.

“Estamos todos de parabéns por este livro e quero agradecer-lhe mais esta obra que é uma memória de todos nós”, disse o Dr. Rogério Bacalhau, (presidente da Câmara Municipal de Faro), que presidiu à apresentação de “Gente de Faro”, um espelho em que revimos nestas gentes, nestes tempos e nestes locais que ora a prof, Lina Vedes nos ofereceu na bandeja, da saudade e do amor à capital sulina.

João Leal