CRÓNICA DE FARO: Manuel Caetano, Profissional do Ano do Rotary

Todos os anos, no decurso do mês de Janeiro, os milhares de clubes rotários espalhados por todo o mundo, elegem o “Profissional do Ano”, distinguido um cidadão pelos serviços prestados à comunidade, seu valor pessoal e mais valia na criação de um mundo melhor, mais justo e mais solidário. Assim neste designado, em termos do léxico rotariano, “mês do profissionalismo” aponta-se à sociedade quem a ela se dedica o seu melhor, na ótica de “quem não vive para servir, não serve para viver”.

Este ano e a juntar à já longa lista de “Profissional do Ano”, onde figuram destacadas personalidades da vida local e regional, a eleição coube a uma das grandes figuras da atual economia agrária do Algarve, com implicações numa visão de futuro, que o tem sido permanentemente adiada “O Neves Pires sombrio (exportador de frutos secos) /manda para terras estrangeiras/o chocolate algarvio/fruto das alfarrobeiras” – António Aleixo, e visão futurista (o terminar do ciclo dos combustíveis fósseis) o Rotary Clube de Faro elegeu como “Profissional do Ano” o bem conhecido “Mr Carob” (senhor Alfarroba), como responsáveis japonenses o alcunharam, a amtigo aluno da Escola Tomás Cabreira, Manuel Silo da Graça Caetano. Uma escolha plenamente justificada como o testemunhou a sessão de entrega do galardão respetivo em sessão que contou com a presença do presidente do município, Dr. Rogério Bacalhau Coelho e outras entidades e realizada num conhecido restaurante da “Vila-a-Dentro”. Hoje, talvez que em todo o Mundo, poucos ou mesmo muito poucos saberão de quanto se refere à alfarroba, nos múltiplos aspetos que o conheciso fruto seco comporta, como o Manuel Caetano. Natural de Bias do Sul (Moncarapacho), onde nasceu há 81 anos, mas residente há décadas em Faro, tem sido na capital sulina que a sua vida, para além da presença (caso de Marrocos, hoje o maior produtor mundial daquele fruto e onde o dedo do Manuel Caetano tem a sua marca), tem decorrido.

Isto desde os tempos de estudante em que tinha como ponto de apoio a casa da saudosa professora D. Benedita de Oliveira, ao canto das ruas Conselheiro Bívar e de São Pedro, até à docência universitária, á gestão empresarial e associativa (NERA, Globalgarve, INDAL, Círculo Manuel Teixeira Gomes, etc.) às formações em prestigiadas universidades (França, Bélgica, Misericórdias de Faro e de Moncarapacho).

Manuel Silo da Graça Caetano, “Profissional do Ano do Rotary Clube de Faro” o nosso apreço, as nossas felicitações e nosso orgulho por uma amizade de mais de setenta anos!

João Leal