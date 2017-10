CRÓNICA DE FARO: “Faro, passado, presente e futuro”

Como, sói dizer-se, com pompa e circunstância, foi apresentado no Auditório da Biblioteca António Ramos Rosa, o 39º volume do “Anais do Município de Faro” referentes ao ano em curso, o que revela desde logo o propósito firme de uma desejável coincidência tempo-edição. Trata-se de um volume de grande interesse histórico, cultural, económico, social e de “fait divers”, o que fica para a posteridade, “pelos séculos dos séculos”, a plena valia desta cidade capital sulina.

Na sua direcção uma destacada figura, entre as maiores de Faro do nosso tempo, do professor catedrático Joaquim Romero de Magalhães, catedrático da prestigiada Universidade de Coimbra.

Prossegue uma inovadora iniciativa encetada pelo sempre lembrado e saudoso professor José António Pinheiro e Rosa, que tanto amava a sua terra natal e prosseguida por outro algarvio, cujo lema de servir “a comunidade e os outros” prossegue com um querer testemunhante, o doutor Libertário dos Santos Viegas. “Uma edição, que é uma preservação para a memória de Faro”, disse-o a dedicada directora da Biblioteca Municipal de Faro, doutora Salomé Martins, para de seguida o director dos “Anais do Município de Faro” lembrar os seus antecessores e o caso singular da edição anual da obra.

Ele a falar e a gente, mesmo sem querer, a ter presente seu saudoso pai que foi o “gigante da cultura” professor Magalhães. A apresentação propriamente dita foi confiada ao professor João Pedro Bernardes, docente da Universidade do Algarve que destacou a qualidade dos artigos e a “sua vivacidade geracional” afirmando: “esta é uma obra que transforma Faro num verdadeiro espaço geracional”. Ao encerrar a sessão o Dr. Rogério Bacalhau Coelho, presidente do Município expressou a sua gratidão “pela tarefa ciclópica que foi recuperar a edição regular dos Anais”.

João Leal