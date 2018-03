CRÓNICA DE FARO: “Faro, marcos de urbanismo”

“A forma da cidade é sempre a forma de um tempo e cidade, existem muitos tempos na forma de cidade”, o pensamento expresso por Aldo Rossi, espelha, com plena fidelidade, o que foi a admirada e admirável exposição “Faro, marcos de urbanismo”, que durante alguns meses esteve patente no Museu Municipal de Faro e teve como coordenador geral a arquiteta Teresa Correia, ex-vereadora da autarquia, de que é técnica superior e alma grande deste evento, com a dedicação, saber e querer que lhe são peculiares. Retratou a mesma assim como o magnífico catálogo que motivou, uma obra assinalada na bibliografia farense, a evolução documentada e pormenorizada da evolução urbana da capital sulina desde o século XV aos nossos dias.

Pena é que um maior número de visitantes não tenha vivido esta história de séculos da sua cidade e dos pormenores referentes a cada bairro, a cada “horta” (que tiveram um papel decisivo nesta expansão) e a cada zona, pelo que sugerimos a reposição da mesma com um maior conhecimento dos farenses e de quantos se interessam pelo seu crescimento, pelo seu evoluir, que muito o foi ao longo deste mais de 5 séculos.

O catálogo-livro, que voltamos a relê-lo, valendo bem a pena, contém um conjunto de textos interpretativos ou justificativos da autoria de “experts” na matéria, de que assinalamos as investigações assinadas por Patrícia Afonso, Patrícia Malobbia, Tânia Rodrigues e Teresa Valente, que nos dão a mão e nos transmitem os seus muitos saberes nesta viagem de Faro ao longo das últimas centúrias.

Completam-se quase sem anos que o major do exército e ilustre farense Sebastião Ramalho Ortigão (1919), co-proprietário da Horta de São Francisco, ainda em processo de urbanização em nossos dias, apresentou à Câmara Municipal um projeto para que ali se construísse um novo bairro que fosse de encontro às pretensões da época, de modo próprio no que se referia à higiene e salubridade públicas

Mil descobertas sobre a cidade querida em que nascemos nos foram revelados nesta odisseia da arquiteta Teresa Correia e seus colaboradores na exposição e catálogo de “Faro, marcos de urbanismo”, um certame que bem desejamos voltasse a ser patente na capital sulina.