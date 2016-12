CRÓNICA DE FARO: É tempo de Natal!

Connect on Linked in

Independentemente de confissões ou práticas religiosas assumidas este tempo de Natal mexe com todos nós e bom, necessário e fundamental é que assim acontece na sua plena veracidade, para que de acordo com os textos bíblicos, se concretize efetivamente o cântico angelical: “… e na Terra paz aos homens de boa vontade”.

O tema natalício tem motivado ao longo destes dois milénios, desde que aconteceu o nascimento de Jesus Cristo, em Belém, obras admiráveis nas expressões diversificadas da pintura, da música e de tantas ou, numa visão global mais direta, de tudo ao que à arte importa.

Mas é de sobremodo o ensejo de que os homens vivam num clima de paz e se terminem, de uma vez por todas, as guerras fraticidas e cada vez mais violentas, que continuam a espelhar o quotidiano. O homem tem que considerar o outro homem como um seu irmão, um companheiro de estrada, um amigo que nos dá auxílio e precisa da nossa estima.

Tudo isto pode entender-se e cheirar fortemente a poesia pura, a crendice ou a um visionismo irreal e impossível de atingir. Mas certo, certo como o ar que a cada instante respiramos, é que esse entendimento entre os povos tem que acontecer e, pelo menos, o que já é um ponto de relevante importância, constitui uma aspiração para quantos olham para a vida com boa vontade de que esta se apresente melhor para todos.

Graves e instantes são os problemas que o mundo enfrenta, com cenários bélicos um pouco por toda a parte, utilizando em muitos casos (mas o melhor do mundo são as crianças, escreveu o poeta), essas mesmas crianças inocentes para serem bombas mortais, com gente a viver em índices de nefasta miséria, numa grande maioria sem um teto para se abrigar, com este “Mar Nostrum”, quefoi berço de civilizações a ser um cemitério quotidiano para muitos que buscam na sua travessia o caminho para uma vida melhor, um vasto somatório de tragédias, que a uma grande parte de todos nós nos toca, espiritual ou materialmente.

Neste espaço em que convivemos, semanalmente, procurando servir e conhecer nelhor a cidade capital sulina e o seu concelho, queremos desejar a todos os leitores amigos um Feliz “Tempo de Natal” e que este se prolongue pelo ano em fora!

João Leal