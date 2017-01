CRÓNICA DE FARO: Arquiteto Gomes da Costa – uma merecida homenagem

Connect on Linked in

Aconteceu nesse ex-libris do património algarvio, que é o Café Aliança, desde há meses reaberto ao público e com elevado interesse para a região, já que figura em várias antologias na lista e história dos ditos “Grandes Cafés da Europa”. Foi um ato de inteira justiça para com um algarvio de grande cepa, saber, integridade e profissionalismo, que deixou o seu nome ligado, entre 1950 e 2002, a mais de 400 construções na terra algarvia.

Referimo-nos ao vilarrealense arquiteto Manuel Gomes da Costa, nascido em 1921 e falecido em Faro aos 95 anos de idade no dia 17 de junho do ano passado, cidade onde viveu mais de meio século. A homenagem, com um raro e verdadeiro, porque autêntica, significado, teve lugar em simultâneo com o lançamento da obra “Algarve Building: Modernice Regionalisme and Architecture in the South of Portugal – 1925/1965”, da autoria de Ricardo Agnez e em que se destacou toda a plena valia da admirável e admirada obra do conhecido arquiteto algarvio.

Considerado “um dos mais importantes da sua geração no Algarve”, deixou toda a sua capacidade criativa concretizada em mais de quatro centenas de obras, de modo próprio no sotavento algarvio (Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António).

Corria o ano de 2011 quando o honrado e respeitado cidadão Manuel Gomes da Costa foi homenageado pela secção regional do sul da Ordem dos Arquitetos Portugueses numa iniciativa intitulada “Manuel Gomes da Costa – Moderno ao Sul” e em que se apontou que o mesmo, que iniciara a sua atividade em Faro em que se apontou que o mesmo, que iniciara a sua atividade em Faro em 1953 e conforme apreciação vinda a público surgira “com uma nova arquitetura que rompia com os padrões ‘português suave’ do tempo do Regime”.

Não queremos deixar de citar um escrito lido, como toda a síntese desta honrada e merecida homenagem – “O estilo Manuel Gomes da Costa evoluiu ao longo do tempo, desde uma linguagem próxima da “Escola do Porto” e dos mestres brasileiros como Niemeyer, Reidv ou Villas Antigas para um estilo cada vez mais pessoal…”.

João Leal