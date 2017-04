CRÓNICA DE FARO: “Ali bi, Ali bá”

Connect on Linked in

E o velho grito, o clamor de tempos idos voltou a ouvir-se na Escola Tomás Cabreira, como durante décadas quer nas instalações da Rua do Município e Largo da Sé ou nas dependências junto à Alameda da João de Deus, onde tantas e tantas histórias, de amor e outras aconteceram envolvendo os “costeletas”. Mais de uma centena de antigos alunos vindos de todo o país reuniram-se no almoço comemorativo de mais um aniversário da sua Associação, uma das mais dinâmicas e prestigiadas na Lusitana Grei, desta feita o 26º desde que o grupo sob a liderança do sempre presente, em espírito e saudade, professor Américo, oficializou a instituição.

Foi nos tempos em que presidia ao Conselho Diretivo da Escola o prestigiado mestre, de há muito aposentado Dr. Francisco Xavier da Silva St. Aubyn, que aqui veio para se efetivar e aqui se quedou desde 27 de junho de 1973, exercendo uma notável ação pedagógica, didática e cívica e merecendo o respeito, a estima e o apreço de toda a comunidade”, que como referiu durante o repasto “a escola efetivamente o é”. Daqui o haver sido da maior justiça a direção da Associação dos Antigos Alunos da Escola Tomás Cabreira ter designado este ano, como patrono do prémio destinado a distinguir o aluno com mais elevadas classificações em 2015/2016, e que foi recebida por uma brilhante jovem farense, a Laura Afonso Carepa Dias, atual aluna do Mestrado Integrado de Engenharia Biológica no Instituto Superior Técnico de Lisboa.

Contando 18 anos de idade, dotada de invulgares qualidades de inteligência, empenho e aplicação alia a este relevantes fatores uma notória simplicidade e apreciável beleza, que no seu testemunho apontou a frequência na sua Escola (“nunca pus outra hipótese de frequentar outra escola… e hoje reconheço que foi a melhor escolha” e que teve o aval merecido elogio que lhe foi feito durante o significativo ato da entrega do prémio “Dr. Francisco Xavier da Silva St. Aubyn” pela dedicada diretora do Agrupamento Escolar, Dr.ª Ana Paula.

O lema associativo de “Vitalidade, Solidariedade, Fraternidade” viveu-se neste encontro 26º aniversário da Associação a cada instante pelos “costeletas” presentes, bem expresso no ânimo com que se gritou: “Ali bi, Alá bá, Escola, Escola, Escola, Urrah, Urrah, Urrah…”!

