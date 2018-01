Cristóvão Norte questiona Governo sobre atrasos de subsídios da pesca da sardinha

Connect on Linked in

O deputado algarvio Cristóvão Norte (PSD), chamou a Ministra do Mar ao Parlamento e questionou-a a respeito da pesca da sardinha.

Assinalando que importa assegurar uma pesca sustentável, com equilíbrio dos pilares ambiental, social e económico, Cristóvão Norte confrontou o Governo com os atrasos no pagamento de subsídios a armadores e pescadores, por força da paragem obrigatória a que estão sujeitos.

“Os limites de pesca e a gestão regrada dos stocks são indispensáveis para a manutenção da espécie, mas o Estado tem que mostrar que não abandona as pessoas e pagar aquilo a que se comprometeu em tempo útil, de modo a que não criemos situações em que as comunidades piscatórias passam por dificuldades. Não é isso que está a acontecer, em particular no Algarve em que esta realidade tem maior expressão.”, afirmou o deputado algarvio.

Segundo o Governo, no ano de 2017, candidataram-se a receber apoios 1400 pessoas, sendo que para a paragem que neste momento se verifica, e que decorrerá até ao fim de abril, o concurso para os subsídios de paragem da atividade foram publicados com um mês de atraso em relação ao ano anterior e ainda nenhuma candidatura foi paga, sendo que se assumem desde já os atrasos, aspeto que tem sido assinalado pelos protestos das associações de todo o país, em particular as sediadas em Portimão e Olhão.