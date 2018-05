Cristóvão Norte nomeado relator da petição que exige requalificação da EN 125

Connect on Linked in

.

A Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República nomeou o deputado Cristóvão Norte relator da petição “Obras de requalificação da EN125 – Sotavento”, a qual reuniu 7133 assinaturas e é promovida pelo Movimento de Cidadania dos Utentes da EN 125.

A petição em causa exige a tomada de medidas urgentes por parte do Governo no sentido de proceder à referida requalificação, a favor “da dignidade e segurança dos utentes”, fazendo menção ao “jogo” de empurra que vai adiando insustentavelmente a intervenção, não obstante as promessas públicas do Governo, as quais têm ficado por cumprir.

A este respeito, Cristóvão Norte afirma que “é importante que a petição corra termos o mais rapidamente possível”.

“É isso que vou fazer, para que antes de julho, o processo esteja concluído. O Governo enganou as pessoas quando lhes mentiu a dizer que o processo estava no Tribunal de Contas, quando só lá entrou pela primeira vez no final de 2017 e foi recusado por não cumprir a lei”, acrescenta o parlamentar.

No fundo, sustém Cristóvão Norte, “é imperioso resolver o problema, temo-lo feito insistentemente. Se o Governo faz de conta que não nos ouve, pelo menos oiça esta mobilização pública que é um acto de cidadania, mas também de desespero”.