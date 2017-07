Cristóvão Norte: “Governo falhou rotundamente com a região”

Connect on Linked in

Em causa as promessas de conclusão das obras na EN125 (entre Vila do Bispo e Olhão) e de criação do Centro Hospitalar Universitário do Algarve

O deputado algarvio Cristóvão Norte (PSD) considerou que o Governo “falhou rotundamente com a região”, já que ainda não concluiu a requalificação da EN 125 entre Vila do Bispo e Olhão, nem transformou o Centro Hospitalar do Algarve em centro hospitalar universitário, dois “compromissos solenes que assumiu com os algarvios”.

Ao longo dos últimos meses, o Governo assumiu dois compromissos solenes com os algarvios. Compromissos esses que membros do Governo reiteraram em inúmeras visitas à região e que estariam impreterivelmente cumpridos até 30 de Junho.

O primeiro, o de assegurar a conclusão da requalificação da EN-125 entre Vila do Bispo e Olhão. O segundo, o de transformar o Centro Hospital do Algarve em Centro Hospitalar Universitário do Algarve, por inclusão do Centro de Medicina Física de Reabilitação do Sul ( S. Brás do Alportel) e reforço da parceria com a Universidade do Algarve.

O parlamentar diz que a requalificação da EN125 “tem sido um tormento para os cidadãos”, devido a “obras mal planeadas, sem trabalhos noturnos, mal sinalizadas e com muitas insuficiências”.

“Ainda hoje continuam em alguns pontos, pois até a sua suspensão foi mal ponderada e assim não poderiam ficar mesmo entrando pelo verão adentro. Noutros, fica simplesmente por concluir. As obras têm sempre constrangimentos, mas neste caso nada se fez para os minimizar”, considera, recordando que viu chumbados na Assembleia da República, por duas vezes, projetos da sua autoria a solicitar que, face ao volume de obra, se suspendessem a aplicação de portagens nos troços da A22 correspondentes aos da EN 125 alvo de intervenção.

Cristóvão Norte diz ainda que a proposta “foi chumbada por aqueles que se dizem a favor da abolição das portagens, mas nada fizeram a esse respeito”. E acrescenta que as obras não estão concluídas “por opção deliberada do Governo, pois entre junho de 2016 e janeiro deste ano as obras estiveram suspensas”.

“Teria sido possível com um prazo mais longo reduzir os sacrifícios dos algarvios. Não foi esse o entendimento”, lamenta.

No que se refere ao Centro Hospitalar do Algarve (CHA), o deputado é perentório: “Nada feito”. E considera que “enquanto o Centro Hospitalar Universitário do Algarve não vir a luz do dia, o Centro de Medicina e Reabilitação do Sul continuará em sub-aproveitamento, com camas fechadas, listas de espera e degradação inevitável da instituição. Sem solução, portanto”.

Cristóvão Norte diz que o CHA “está a funcionar sem dirigentes intermédios, ou seja, sem lideranças clínicas desde fevereiro, à beira do verão”, situação que considera “inconcebível”.

“Aliás, os dirigentes só serão nomeados com a criação do CHUA, segundo o Governo. A par disso, os Serviços de Urgências Básica estão sem médicos para as escalas e os serviços não estão melhor, pelo contrário”, conclui o deputado.