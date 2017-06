Crimes captados em tempo real em Portimão

Connect on Linked in

Há precisamente dez anos, a autarquia e os comerciantes da Praia da Rocha queriam instalar vinte câmaras de videovigilância para afastar a criminalidade daquela zona turística, principalmente os roubos e os desacatos na rua. No entanto, só no final deste ano este sistema deverá passar do papel para a prática. Segundo apurou o JA, as imagens serão captadas em tempo real diretamente para a polícia. O sistema agrada a outros municípios algarvios

Em pouco mais de uma década, a região passou do oito ao oitenta em termos de videovigilância. Marinas, complexos turísticos, campos de golfe, estações de serviço e a maioria dos estabelecimentos comerciais, de bebidas e restauração do Algarve já têm este sistema, autorizado como medida excecional e nos casos em que a segurança das pessoas está em causa.

Os pedidos para instalar câmaras dispararam desde 2014, quando bancos, farmácias, bombas de gasolina e ourivesarias foram obrigados a instalar câmaras de vigilância. Só no ano passado, a Comissão de Proteção de Dados (CNPD) – a quem cabe autorizar a utilização destes sistemas de vigilância – autorizou em média 32 novos sistemas por dia.

Mas muito antes disso, em julho de 2006, já o município de Portimão tinha apresentado um projeto de videovigilância para a zona de maior agitação turística e noturna, a Praia da Rocha.

Mais de uma década depois, a autarquia de Portimão parece finalmente reunir as condições para avançar com a videovigilância na Praia da Rocha. Na semana passada, a câmara liderada por Isilda Gomes anunciou que vai celebrar um protocolo com a PSP para instalar este sistema “até ao final do ano”…

Nuno Couto | Jornal do Algarve