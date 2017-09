Criação da Hemeroteca Digital do Algarve depende da votação dos cidadãos

Print This Post

A criação da Hemeroteca Digital do Algarve, que pretende garantir a salvaguarda de todos os jornais e revistas publicados na região de 1833 até os nossos dias, em formato digital e de fácil consulta pública, está a votos até ao próximo dia 10, no âmbito do Orçamento Participativo Nacional.

O processo de votação é simples. Basta aceder ao ‘site’ do OP (https://opp.gov.pt) e posteriormente ao projecto “709” (Hemeroteca Digital do Algarve). Tem que escolher se é “cidadão nacional” ou “estrangeiro” e colocar o número do cartão de cidadão ou de bilhete de identidade, conforme indicado. Depois é só ‘clicar’ em “Continuar”, “Confirmar o voto” e “Fechar”.

A lista de projetos vencedores, ou seja, aqueles que recolherem mais votos, será conhecida em outubro.

Uma ideia de Luís Guerreiro

A ideia de criar a referida hemeroteca foi de Luís Guerreiro, presidente da Fundação Manuel Viegas Guerreiro, recentemente falecido, um homem que esteve sempre fortemente empenhado na construção do saber histórico do concelho de Loulé e da Região do Algarve.

“O Algarve possui centenas de títulos de publicações periódicas de âmbito público, desportivo, turístico, religioso, de associações de classe, de feição comercial, que abrangem os últimos anos da monarquia, a primeira república, o estado novo e a democracia. A história do Algarve destes últimos 180 anos está plasmada nestas publicações. Daí o seu inestimável interesse e importância decisiva para a elaboração de trabalhos de investigação sobre a região”, refere a proposta apresentada.