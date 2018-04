Crédito Agrícola distingue empresas algarvias

Connect on Linked in

O Crédito Agrícola homenageou os seus clientes empresariais que, no ano de 2017, receberam o estatuto PME Líder e PME Excelência, um selo de qualidade atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal às empresas que mais contribuíram para a competitividade e desenvolvimento da economia nacional.

Entre as empresas homenageadas estiveram 37 do distrito de Faro. A cerimónia, que decorreu no Campo Pequeno, em Lisboa, foi conduzida por Sílvia Alberto.

O evento contou com a presença dos representantes das várias Caixas de Crédito Agrícola do país, do presidente do Conselho Geral e de Supervisão e do presidente do Conselho de Administração Executivo do Crédito Agrícola.

O Grupo Crédito Agrícola, que ao longo dos anos tem vindo a reforçar o apoio ao tecido empresarial português – quer através do lançamento de produtos e serviços que respondam às suas necessidades, quer pela criação de iniciativas que visem o desenvolvimento das empresas – vê crescer o número de PME suas clientes distinguidas. Entre 2016 e 2017 o número de empresas com estatuto aumentou 22% (em 2016 contou com 221 distinções a nível nacional e em 2017 o número subiu para 269), o que “denota o cuidado e a proximidade do único banco cooperativo aos seus clientes”, considera aquela entidade bancária.

Os homenageados com o estatuto de PME Líder foram: Luís Manuel Camarada Rodrigues Lda. (CCAM Sotavento Algarvio); Arnaldo Matos Pereira, Lda.; António Viegas Guerreiro, S.A.; José Vicente Beles, Lda.; I. Gonçalves & M. Duarte, Lda.; Algarve Andaluzia Importação e Exportação, Lda.; Tractor Rega – Comércio e Instalação de Equipamentos, Lda.; Arade Gás – Comércio e Transporte de Gás, Lda.; Manuela Afonso & Gomes, Lda.; Empilhadores de Portugal “Algarve” – Comércio de Máquinas, Lda.; Paulo Neto Miranda, Jóias Lda.; Sulpools – Comércio de Equipamentos para Piscinas, Lda.; Matinhos – Hortofruticultura, Lda.; José Carlos Nunes Duarte – Unipessoal Lda.; André Lourenço, Unipessoal Lda., (CCAM Algarve); Algarnor, Construções, Lda.; Balvil – Gestão de Empreendimentos Turísticos, Lda.; Auto Rent VI – Gestão, Aluguer, Compra e Venda de Viaturas, Lda.; A24 – Euroreboques, Lda., (CCAM Albufeira); Francisco Mimoso Comércio de Vinhos, Lda., (CCAM Silves).

Já com o estatuto PME Excelência foram galardoadas: Madalena Magalhães & Magalhães, Lda.; Parque de Campismo Ria Formosa, Lda., (CCAM Sotavento Algarvio); José Manuel Prata, Lda.; José Manuel Monteiro & Filho, Lda.; Gomes & Gomes, Lda.; Palma & Palma – Representações, Lda.; ERS – Exploração de Restaurantes e Similares, Unipessoal, Lda.; Marolhão – Produtos de Pesca, Lda.; Madeira & Madeira, Lda.; F. S. Frutas, Lda.; O Primo – Restaurante, Lda.; JRG – Hotelaria, Lda.; Remos & Milhas, Lda., (CCAM Algarve); José António Catuna & Filhos, Lda.; Maria Isabel Grade & Filhos, Lda.; O Ribeirinho da Guia, Lda.; Yellowfish Travel, Lda., (CCAM Albufeira).