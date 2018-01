Corta-mato escolar junta 2.400 alunos da região na pista das Açoteias

Print This Post

Realiza-se no dia 2 de fevereiro, pelas 10h00, na pista das Açoteias, em Albufeira, o Corta–Mato Regional do Desporto Escolar do Algarve.

Este evento, organizado pela Coordenação Regional do Desporto Escolar em parceria com a Câmara Municipal de Albufeira e a Associação de Atletismo do Algarve, reúne cerca de 2.400 alunos, de mais de 70 escolas e agrupamentos da região.

Os melhores classificados representarão a região do Algarve no Corta–Mato Nacional, que irá decorrer também na pista das Açoteias, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2018.

Esta festa do desporto escolar contará com a presença de personalidades ligadas ao desporto, representantes dos vários agrupamentos envolvidos, assim como, de pais e encarregados de educação dos alunos participantes.

JA